Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?
Математика
Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите не понимаю украинский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Русский язык
Выполните синтаксический разбор того что написано большими буквами(какими члена??и предложения являются?).. Когда я понял, что дети в России пост...