Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?

Математика
Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?
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