Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?

Математика

Одна труба наповнює басейн зиа 2,8 год, друга за 2 1\3 год., а третя за 5,6 год. За який ча?? ці труби наповнять басейн, якщо будуть відкриті одночасно?

Автор: Гость