Решить задачу внутренне сопротивление генератора 0,6Ом При замыкании его проводником сопротивлением 7Ом напряжение на зажимах стало 120В Определить Э.Д.С. Генератора

Физика

Решить задачу внутренне сопротивление генератора 0,6Ом При замыкании его проводником сопротивлением 7Ом напряжение на зажимах стало 120В Определить Э.Д.С. Генератора

Автор: Гость