Решите 2-3-4. задание плиз срочно умоляю помогите уравнения с проверкой и ответоммм??м
Математика
Решите 2-3-4. задание плиз срочно умоляю помогите уравнения с проверкой и ответоммм??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 1593-x=679+395 x=679+395 x=1074 x=1593-1074 x=519 __________________ 1593-519=679+395 1074=1074
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