Решите 2-3-4. задание плиз срочно умоляю помогите уравнения с проверкой и ответоммм??м

Математика
Решите 2-3-4. задание плиз срочно умоляю помогите уравнения с проверкой и ответоммм??м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 1593-x=679+395 x=679+395 x=1074 x=1593-1074 x=519 __________________ 1593-519=679+395    1074=1074
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Фанетычны разбор слова судзе
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 км/ч, одновременно навстречу друг др??гу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помагите!!
Ответить
Русский язык
Выпучив какая часть речи?
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения (8х-1)(8х+1)=4х(16х+1)-2
Ответить