Решите 2 умоляю очень нужно , прошу

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Наибольший общий делитель(НОД) - это самое большое число, на которое делятся все указанные числа.Наименьшее общее кратное(НОЛ) - это самое маленькое число, которое делится на указанные числа.63=3*3*7, 35=5*7Поэтому НОД(63, 35)=7, а НОК(63, 35)=3*3*5*7=315 НОД(63, 35)*НОК(63, 35)=315*7= 220563*35=2205Значит, проверяемое равенство верно