Помлгите решить умоляю! #800 А) 0,0578:34 Б) 0,03948 В) 0,0837:27 Г) 0,03478 Д) 0,52914:81 Е) 0,095:19 #801 А) 0,087:15 Б) 0,000135:5 В) 0,1062:18 Г) 0,001824 Д) 0,152:16 Е) 0,72:24
Математика
Помлгите решить умоляю! #800 А) 0,0578:34 Б) 0,03948 В) 0,0837:27 Г) 0,03478 Д) 0,52914:81 Е) 0,095:19 #801 А) 0,087:15 Б) 0,000135:5 В) 0,1062:18 Г) 0,001824 Д) 0,152:16 Е) 0,72:24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№800 А)0,0578 : 34 = 0,0017 Б)0,03948 : 42 = 0,00094 В) 0,0837 : 27 = 0,0031 Г) 0,03478 : 94 = 0,00037 Д)0,52914 : 81 = 0,00653259259 Е)0,095 : 19 = 0,005 №801 А)0,087 : 15 = 0,0058 Б)0,000135 : 5 = 0,000027 В)0,1062 : 18 = 0,0059 Г)0,001824 : 32 = 0,000057 Д)0,152 : 16 = 0,0095 Е)0,72 : 24 = 0,03
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