Помлгите решить умоляю! #800 А) 0,0578:34 Б) 0,03948 В) 0,0837:27 Г) 0,03478 Д) 0,52914:81 Е) 0,095:19 #801 А) 0,087:15 Б) 0,000135:5 В) 0,1062:18 Г) 0,001824 Д) 0,152:16 Е) 0,72:24

Математика

Помлгите решить умоляю! #800 А) 0,0578:34 Б) 0,03948 В) 0,0837:27 Г) 0,03478 Д) 0,52914:81 Е) 0,095:19 #801 А) 0,087:15 Б) 0,000135:5 В) 0,1062:18 Г) 0,001824 Д) 0,152:16 Е) 0,72:24

Автор: Гость