S прямоугольника =5,92см в квадрате, а 1 с его углов 3,7 см чему равен P ????
Математика
S прямоугольника =5,92см в квадрате, а 1 с его углов 3,7 см чему равен P ????
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1)5,92/3,7=1,6(см)2 угол 2)Р=1,6+1,6+3,7+3,7=10,6
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