Решите 2 задачи пожалуйста
Физика
Решите 2 задачи пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)A=mgh h численно равна S Найдём S S=V×t 36км/ч =10м/с 2мин=60с S=10×60=600 A=0.003×9.8×600=18 2)A=mgh p=m/v m=p×v=1000×4=4000 A=4000×9.8×4000=160000000
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