Решите:4 7/27 - 2 2/9;6 11/48 + 17/24;7 61/81 - 1/18;0,625 + 6 9/16;7,8 + 39/50;2/11+7/22+5 2/44.Пжл срочно!!!
Математика
Решите:4 7/27 - 2 2/9;6 11/48 + 17/24;7 61/81 - 1/18;0,625 + 6 9/16;7,8 + 39/50;2/11+7/22+5 2/44.Пжл срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 7/27 - 2 2/9=4 7/27 - 2 6/27=6 1/27 6 11/48+17/24=6 11/48+34/48=6 35/48 7 61/81 - 1/18=7 122/162 - 9/162=7 113/162 0,625+6 9/16=625/1000+6 9/16=5/8+6 9/16=10/16+6 9/16=6 19/16=7 3/16 7,8+39/50=7,8+0,78=8,58 2/11+7/22+5 2/44=4/22+7/22+5 1/22=5 12/22=5 6/11 или 2/11+7/22+52/44=4/22+7/22+26/22=37/22=1 15/22
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