Решите Bacl2+BaOH2+2Hcl... KOH+H2s... Умоляю Решите иначе 2 поставят

Химия
Решите Bacl2+BaOH2+2Hcl... KOH+H2s... Умоляю Решите иначе 2 поставят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не совсем поняла что это за уравнение реакции. 2) H2S + 2KOH = K2S + 2H2O (средняя соль)      H2S + KOH = KHS + H2O (кислая соль)
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