Найдите грамматическую основу предложения,выпишите словосочетания,условно обоз??ачив тип связи . Зеленое знамя весны неуклонно двигалось дальше к северу.
Русский язык
Найдите грамматическую основу предложения,выпишите словосочетания,условно обоз??ачив тип связи . Зеленое знамя весны неуклонно двигалось дальше к северу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знамя(подлежащее)двигалось(сказуемое) знамя(какое?)зеленое двигалось(как?)неуклонно двигалось( куда?)к северу
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