Найдите грамматическую основу предложения,выпишите словосочетания,условно обоз??ачив тип связи . Зеленое знамя весны неуклонно двигалось дальше к северу.

Русский язык
Найдите грамматическую основу предложения,выпишите словосочетания,условно обоз??ачив тип связи . Зеленое знамя весны неуклонно двигалось дальше к северу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знамя(подлежащее)двигалось(сказуемое) знамя(какое?)зеленое двигалось(как?)неуклонно двигалось( куда?)к северу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОЧень нужно решить эти примеры и задачи!! 8 класс кто поможет? Буду благодарна
Ответить
Другие предметы
Как можно помочь самому себе, если биоритмы не вполне соответствует вынужденному ритму жизнедеятельности?
Ответить
География
Полезные искапаемые и их виды
Ответить
Математика
Дети за столом делили шоколадки. Сначала они взяли по 1 штуке - 5 шоколадок осталось на столе, решили брать по 2. Четверо ребят остались без шокола...
Ответить
Математика
Друзья! помогите пожалуйста решить уравнения. х-465=1231*3, 401000-у=24121*2, 231+х=90909/3, 75/х=150/10, 20*а=568+432, 963-х=900-579
Ответить