Пожалуйста переведите на английский. У моего Папы хобби это коллекционирование ??онет и купюр, разных стран и времён. Мне кажется это увлечение интересным. Мне кажется что для меня больше подходит такое хобби как садоводство....

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Пожалуйста переведите на английский. У моего Папы хобби это коллекционирование ??онет и купюр, разных стран и времён. Мне кажется это увлечение интересным. Мне кажется что для меня больше подходит такое хобби как садоводство. Так-как мне нравится природа и я люблю ухаживать за растениями. Я думаю что мне были бы ещё интересны такие хобби как: Поход по музеям, готовка или Рисовать, Но точно не рыбачить так как я не люблю рыбачить. Финал, я человек которому нравится природа.

Автор: Гость