Пожалуйста переведите на английский. У моего Папы хобби это коллекционирование ??онет и купюр, разных стран и времён. Мне кажется это увлечение интересным. Мне кажется что для меня больше подходит такое хобби как садоводство....

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Пожалуйста переведите на английский. У моего Папы хобби это коллекционирование ??онет и купюр, разных стран и времён. Мне кажется это увлечение интересным. Мне кажется что для меня больше подходит такое хобби как садоводство. Так-как мне нравится природа и я люблю ухаживать за растениями. Я думаю что мне были бы ещё интересны такие хобби как: Поход по музеям, готовка или Рисовать, Но точно не рыбачить так как я не люблю рыбачить. Финал, я человек которому нравится природа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My dad hobby is collecting coins and banknotes of different countries and times. I think this is an interesting hobby.I think that for me is more suitable as a hobby is gardening. That's how I like nature and I love to care for plants.I think that I would be more interested in a hobby, such as: Going to museums, cooking or draw, but definitely not fishing as I do not like fish.Final, I am a person who likes nature.
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