Помогите написать сочинение по рискнку

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Помогите написать сочинение по рискнку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я встаю с утра и делаю зарядку поднимаю гантельки присидаю отжимаюсь. Потом я сажусь на диван и смотрю телевизор когда по телевизору ничего нет я играю во всякие игры сижу в интернете вот что изображено на рисунке
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