Помогите написать сочинение по рискнку

Гость: Гость:

Я встаю с утра и делаю зарядку поднимаю гантельки присидаю отжимаюсь. Потом я сажусь на диван и смотрю телевизор когда по телевизору ничего нет я играю во всякие игры сижу в интернете вот что изображено на рисунке