Решите эти 3 задачи по геометрии...Пожалуйста

Гость: Гость:

1) По теореме Пифагора АВ = 25. Больший острый угол - это В, т.к. он лежит напротив большего катета СА. sinB = 24/25 ; cosB = 7/25; tgB = 24/7. 2) Один катет равен 25*0,6=15см второй находим по теореме Пифагора, он равен 20см. 3) 3,5V3/7=V3/2 - это синус одного из острых углов. Значит угол равен 60 градусам, а второй - 30 градусам.