1. Как христианская церковь относится к язычеству 2. Какие общие черты характерны для христианства Восточной и Западной Европы?

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1. Как христианская церковь относится к язычеству 2. Какие общие черты характерны для христианства Восточной и Западной Европы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. отрицательно, хотя раньше Русь была полностью языческой империей, но после крещения Руси под влиянием Владимира Россия стала православной 2. общая священная книга (библия), верят в Иисуса Христа
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