Сравните числа попарно и проведите недостающие стрелки. Помогите пожалуйста!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
Математика
Сравните числа попарно и проведите недостающие стрелки. Помогите пожалуйста!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3008 больше 906, 906 больше 609, 609 меньше 3009
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