Сравните числа попарно и проведите недостающие стрелки. Помогите пожалуйста!!!!!! Очень срочно!!!!!!!

Математика

Сравните числа попарно и проведите недостающие стрелки. Помогите пожалуйста!!!!!! Очень срочно!!!!!!!

Автор: Гость