Среди пред­ло­же­ний 4−8 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным со­гла­со­ван­ным рас­про­странённым опре­де­ле­ни­ем. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (1)Го­во­ря по-чест­но­му, гор­до­стью нашей семьи долж­на быть ...

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Среди пред­ло­же­ний 4−8 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным со­гла­со­ван­ным рас­про­странённым опре­де­ле­ни­ем. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (1)Го­во­ря по-чест­но­му, гор­до­стью нашей семьи долж­на быть сест­ра Люд­ми­ла: она кан­ди­дат наук, ра­бо­та­ет в ар­хи­тек­тур­ной ма­стер­ской. (2)А гор­дят­ся все в доме мной. (3)Это не­спра­вед­ли­во. (4)Чтобы за­мас­ки­ро­вать эту не­спра­вед­ли­вость, отец хва­лит меня как бы в шутку. (5)Даже за трой­ки, при­несённые из школы, меня не ру­га­ют. — (6)Вот ведь спо­соб­ный какой, а! (7)Со­всем вчера не учил уро­ков, а на трой­ку от­ве­тил! (8)Отец го­во­рит это ра­дост­но, и свои вос­тор­ги он, как обыч­но, за­кан­чи­ва­ет сло­ва­ми из песни: — (9)И в воде он не уто­нет, и в огне он не сго­рит!.. (10)Или что-ни­будь вроде этого. (11)Ча­стень­ко отец про­сит меня на­пом­нить ему со­дер­жа­ние филь­ма или книги, про­чи­тан­ной нами обо­и­ми. — (12)Какая ди­ко­вин­ная па­мять, а! (13)Всё пом­нит, будто вчера читал… (14)А я вот всё по­за­был, всё пе­ре­пу­тал! (15)Мне ка­жет­ся, отец про­сто счаст­лив, что всё за­бы­ва­ет и пу­та­ет. (16)После того как я сма­зал по фи­зио­но­мии Ко­сти­ку, отец ска­зал: — (17)Драть­ся, ко­неч­но, не­хо­ро­шо. (18)А всё-таки сме­лый какой, а! (19)Ниже на две го­ло­вы, а пошёл в на­ступ­ле­ние, ре­шил­ся!.. (20)Вот до чего до­во­дит лю­бовь! (21)А мне вовсе не нра­вит­ся, что дома мною вос­хи­ща­ют­ся. (22)Труд­но разве от­ве­тить на трой­ку? (23)Или за­пом­нить со­дер­жа­ние книги? (24)Кре­тин я, что ли, какой? (25)И по­че­му надо ра­до­вать­ся, что я «на целых две го­ло­вы» ниже Ко­сти­ка? (26)(Хотя на самом деле всего на пол­го­ло­вы.) (27)Отец и мама, мне ка­жет­ся, хо­те­ли бы, чтоб я и вовсе не рос. (28)Они-то ведь ждали ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остал­ся. (29)А меня спро­си­ли? (30)Как-то я услы­шал по радио, что, если в семье не­сколь­ко детей, не­хо­ро­шо од­но­го из них вы­де­лять. (31)Я ска­зал об этом ро­ди­те­лям. — (32)Дру­гой бы гор­дил­ся, что его вы­де­ля­ют, а этот ду­ма­ет о сест­ре. (33)Какой доб­рый, а! — вос­клик­нул отец. — (34)Зна­чит, лю­бовь и за­бо­та не сде­ла­ли тебя эго­и­стом, — за­клю­чи­ла мама. — (35)Мы очень рады. (36)Вот вам и всё! (37)Они очень рады. (38)А я?

Автор: Гость