Среди предложений 4−8 найдите предложение с обособленным согласованным распространённым определением. Напишите номер этого предложения. (1)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть ...
Русский язык
Среди предложений 4−8 найдите предложение с обособленным согласованным распространённым определением. Напишите номер этого предложения. (1)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра Людмила: она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. (2)А гордятся все в доме мной. (3)Это несправедливо. (4)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. (5)Даже за тройки, принесённые из школы, меня не ругают. — (6)Вот ведь способный какой, а! (7)Совсем вчера не учил уроков, а на тройку ответил! (8)Отец говорит это радостно, и свои восторги он, как обычно, заканчивает словами из песни: — (9)И в воде он не утонет, и в огне он не сгорит!.. (10)Или что-нибудь вроде этого. (11)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание фильма или книги, прочитанной нами обоими. — (12)Какая диковинная память, а! (13)Всё помнит, будто вчера читал… (14)А я вот всё позабыл, всё перепутал! (15)Мне кажется, отец просто счастлив, что всё забывает и путает. (16)После того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: — (17)Драться, конечно, нехорошо. (18)А всё-таки смелый какой, а! (19)Ниже на две головы, а пошёл в наступление, решился!.. (20)Вот до чего доводит любовь! (21)А мне вовсе не нравится, что дома мною восхищаются. (22)Трудно разве ответить на тройку? (23)Или запомнить содержание книги? (24)Кретин я, что ли, какой? (25)И почему надо радоваться, что я «на целых две головы» ниже Костика? (26)(Хотя на самом деле всего на полголовы.) (27)Отец и мама, мне кажется, хотели бы, чтоб я и вовсе не рос. (28)Они-то ведь ждали ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. (29)А меня спросили? (30)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять. (31)Я сказал об этом родителям. — (32)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. (33)Какой добрый, а! — воскликнул отец. — (34)Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, — заключила мама. — (35)Мы очень рады. (36)Вот вам и всё! (37)Они очень рады. (38)А я?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5)Даже за тройки, Iпринесённые из школыI, меня не ругают. -обособленное согласованное распространенное определение, выраженное причастным оборотом, стоящим после определяемого слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Математика
Русский язык