Внешний вид яиц опестархоза
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Внешний вид яиц опестархоза
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Возбудитель описторхоза носит название описторхис, он является трематодом – дигенетическим сосальщиком. Принадлежа к классу паразитических плоских червей, описторхис, называемый также кошачьей либо сибирской двуусткой (Opisthorchis felineus), вызывает гельминтозное заболевание с продолжительным течением и возможными обострениями. Описторхис поражает печень и железу поджелудочную своего окончательного хозяина, которым наиболее часто является человек. Патогенное воздействие, вызываемое паразитом, впоследствии может стать причиной образования злокачественных опухолей.
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