Помагите зделать 92упр
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Помагите зделать 92упр
Ответ(ы) на вопрос:
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1)январские морозы 2)февральский ветер 3)апрельская прохлада 4)майские каникулы 5)июньское утро 6)июльская жара 7)сентябрьская ночь 8)октябрьские праздники 9)ноябрьский вечер 10)декабрьский холод
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