Помогите ,очень нужно,телебоньку даю
Математика
Помогите ,очень нужно,телебоньку даю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) can I get across turn right straight on not at all 2) excuse me tell me the way I'm sorry thank you anyway 3)excuse me left 4) excuse me, where take bus get off across
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