Вместимость бензобака легковой машины 60 литров на 1 км пути машина расходует 0,15 л ??ензина на сколько километров пути хватит полного бака банзина

Математика

Вместимость бензобака легковой машины 60 литров на 1 км пути машина расходует 0,15 л ??ензина на сколько километров пути хватит полного бака банзина

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