Вместимость бензобака легковой машины 60 литров на 1 км пути машина расходует 0,15 л ??ензина на сколько километров пути хватит полного бака банзина
Математика
Вместимость бензобака легковой машины 60 литров на 1 км пути машина расходует 0,15 л ??ензина на сколько километров пути хватит полного бака банзина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 400 километров...
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