В таблице задана зависимость температуры воды при её нагревании от времени t(мин) : (ТАБЛИЦА НА ФОТО) Используя таблицу, начертите график зависимости температуры t градусов C воды от времени t (мин) её нагревания. Используя гр...

Математика

В таблице задана зависимость температуры воды при её нагревании от времени t(мин) : (ТАБЛИЦА НА ФОТО) Используя таблицу, начертите график зависимости температуры t градусов C воды от времени t (мин) её нагревания. Используя график, ответьте на следующие вопросы. 1) На сколько градусов изменилась температура воды в первые 3 мин.; 2) Через сколько минут после нагревания температура воды достигла 100 градусов C? 3) Запишите область определения функции в виде числового промежутка. -------------- Даю 35 баллов. ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ФОТОГРАФИЕЙ! (НА ВОПРОСЫ МОЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ) САМОЕ ГЛАВНОЕ НАЧЕРТИТЕ ГРАФИК. Спасибо.

Автор: Гость