20 Баллов!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ \left \{ {{3x+y=5} \atop { \frac \frac{x+2/ 5 + y/2 =-1} } }} \right.
Алгебра
20 Баллов!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ \left \{ {{3x+y=5} \atop { \frac \frac{x+2/ 5 + y/2 =-1} } }} \right.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) y=5-3x (2) x + 0,4 + (5-3x)/2 = -1 (2) 2x + 5 - 3x = -2,8 (2) -x = 2,2 (2) x = -2,2 (1) y = 11,6
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