20 Баллов!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ \left \{ {{3x+y=5} \atop { \frac \frac{x+2/ 5 + y/2 =-1} } }} \right.

Алгебра
20 Баллов!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ \left \{ {{3x+y=5} \atop { \frac \frac{x+2/ 5 + y/2 =-1} } }} \right.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) y=5-3x (2) x + 0,4 + (5-3x)/2 = -1 (2) 2x + 5 - 3x = -2,8 (2) -x = 2,2 (2) x = -2,2 (1) y = 11,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Аня прочитала за 6 минут 4 страницы. сколько страниц она прочитает за час?
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами: одобрять, осуждать. склонять слова нельзя
Ответить
Математика
Андрей отправил бабушке письмо во вторник.Через 535535 секунд бабушка получила.А какой день недели это произошло
Ответить
Математика
Для приготовления одной банки варенья нужно 4кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить, если на 1440руб. купили ягод по цене 120руб/кг?
Ответить
История
Что вы знаете о Народном собрании в Древних Афинах ?1)кто имел право в нём учавство??ать ?2)кто из жителей Афин такого права не имел ?3)как часто с...
Ответить