Для приготовления одной банки варенья нужно 4кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить, если на 1440руб. купили ягод по цене 120руб/кг?

Математика

Для приготовления одной банки варенья нужно 4кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить, если на 1440руб. купили ягод по цене 120руб/кг?

Автор: Гость