Для приготовления одной банки варенья нужно 4кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить, если на 1440руб. купили ягод по цене 120руб/кг?
Математика
Для приготовления одной банки варенья нужно 4кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить, если на 1440руб. купили ягод по цене 120руб/кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1440:120=12 кг ягод купили 2)12:4=3 банки варенья можно приготовить
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