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X+3=-5 прошу помогите очень срочно
Математика
X+3=-5 прошу помогите очень срочно
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X=-8 - правильный ответ
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