Ген доброти францюзького бульдога домінує над геном злостивості. Яке потомство в F1 вийде від схрещювання гомозиготного добродушного бульдога зі злістними самками?Яке потомство F2 буде від схрещювання гібридів F1 між собою?

Биология
Ген доброти францюзького бульдога домінує над геном злостивості. Яке потомство в F1 вийде від схрещювання гомозиготного добродушного бульдога зі злістними самками?Яке потомство F2 буде від схрещювання гібридів F1 між собою?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А - добрый а - злой F1-? F2- ? решение: Р:  АА х аа G:  А      а F1: Аа    Р: Аа х Аа G:  А  а    *  А    а F2:  АА (доб.), 2Аа(доб.), аа(зл) Ответ первое потомство будет гетерозиготное доброе, а второе дает расщепление по генотипу: 1:2:1 и по фенотипу: 3(добрые):1(злые)
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