Ген доброти францюзького бульдога домінує над геном злостивості. Яке потомство в F1 вийде від схрещювання гомозиготного добродушного бульдога зі злістними самками?Яке потомство F2 буде від схрещювання гібридів F1 між собою?

Гость: Гость:

Дано: А - добрый а - злой F1-? F2- ? решение: Р: АА х аа G: А а F1: Аа Р: Аа х Аа G: А а * А а F2: АА (доб.), 2Аа(доб.), аа(зл) Ответ первое потомство будет гетерозиготное доброе, а второе дает расщепление по генотипу: 1:2:1 и по фенотипу: 3(добрые):1(злые)