В двух из этих трёх машин водители-мужчины . Сколько машин ведут женщины
Математика
В двух из этих трёх машин водители-мужчины . Сколько машин ведут женщины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 потому что 3-2=1понятно
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