Помогите срочно!! выпишите по слову, в которых Е,Ю,Я обозначают два звука

Математика
Помогите срочно!! выпишите по слову, в которых Е,Ю,Я обозначают два звука
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маяк я обозначает 2 звука,боец е обозначает 2 звука, вьюга ю обозначает 2 звука
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