Помогите придумать три скаладаназалежных предложения

Беларуская мова
Помогите придумать три скаладаназалежных предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Лабановіч спыніўся, каб вокам акінуць вакольцы. 2. Яна паспешліва паставіла на стол вячэру і сама прысела побач. 3. Ужо і яблыкі знялі, і агароды запуставалі, і лес распранаецца. 
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