Расфасовать 30кг муки по 5кг в каждый пакет. Продали два пакета. сосавь выражения,чтобы ответить на вопросы: а) сколько пакетов получилось? б) сколько килограммов муки продали? в) сколько пакетов осталось? г) сколько килограммо...

Математика

Расфасовать 30кг муки по 5кг в каждый пакет. Продали два пакета. сосавь выражения,чтобы ответить на вопросы: а) сколько пакетов получилось? б) сколько килограммов муки продали? в) сколько пакетов осталось? г) сколько килограммов муки осталось?

Автор: Гость