Расфасовать 30кг муки по 5кг в каждый пакет. Продали два пакета. сосавь выражения,чтобы ответить на вопросы: а) сколько пакетов получилось? б) сколько килограммов муки продали? в) сколько пакетов осталось? г) сколько килограммо...
Математика
Расфасовать 30кг муки по 5кг в каждый пакет. Продали два пакета. сосавь выражения,чтобы ответить на вопросы: а) сколько пакетов получилось? б) сколько килограммов муки продали? в) сколько пакетов осталось? г) сколько килограммов муки осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 пакетов . 10 кг . 4пакета. 20 кг . решение 1)30:5 = 6 2)2• 5= 10 (кг) 3)6-2=4 4)30-10= 20кг
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