Что вы знаете о Народном собрании в Древних Афинах ?1)кто имел право в нём учавство??ать ?2)кто из жителей Афин такого права не имел ?3)как часто собирались Народное Собрание ?4)где а Афинах оно собиралось?почему под открытым н...

Гость: Гость:

1.Право имели учавствовать в них все жители. 2.Не имели права рабы. 3.(Честно не помню изучала это 2 месяца назад)Вроде раз в полгода. 4.В Афинах оно собиралось на Главной Площади,главный оратор вставал на большой валын и говорил слова,под открытым небом их могли видеть и слушать Боги. 5.Народное собрание решала проблемы полиса,кого оставить,изгнать из него,выбирали вожака-правителя. Извини,если не правильно сказала про 3-ий номер(((