Найдите значение выражения:а )5/14*(3/5плюс13/25);б)5 1/3*3 3/8-1 3/8
Математика
Найдите значение выражения:а )5/14*(3/5плюс13/25);б)5 1/3*3 3/8-1 3/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1)3÷5=0,6 2)13÷25=0,52 3)0,6+0,52=1,12 4)5÷14=0,357примерно равно 0,360 5)0,360•1,12=0,4
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