Составить предложения со словами: одобрять, осуждать. склонять слова нельзя
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Составить предложения со словами: одобрять, осуждать. склонять слова нельзя
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