Андрей отправил бабушке письмо во вторник.Через 535535 секунд бабушка получила.А какой день недели это произошло
Математика
Андрей отправил бабушке письмо во вторник.Через 535535 секунд бабушка получила.А какой день недели это произошло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 *60*60 секунд = 86400 сек 535535 : 86400 ≈ 6,2 ( на седьмые сутки) бабушка получила письмо от внука во вторник
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