Андрей отправил бабушке письмо во вторник.Через 535535 секунд бабушка получила.А какой день недели это произошло

Математика

Андрей отправил бабушке письмо во вторник.Через 535535 секунд бабушка получила.А какой день недели это произошло

Автор: Гость