Моё отношение к символу Российской Федерации

Литература
Моё отношение к символу Российской Федерации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошее отношение, мне очень нравится! только бы я поменяла орла на единорога, а так всё меня очень устраивает  (Это моё мнение как хотите)
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