Complete the senrences. Use present progressive. Then write them down

Английский язык
Complete the senrences. Use present progressive. Then write them down
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