Сочинение на тему Я на необитаемом острове 3 вещи которые я бы взял и почему

Гость: Гость:

Я бы взял с собой мачету, книгу выживания и крепкую веревку. Потому-что мачетой можно срубать листья для прохода, натачивать копья, срубать ветви для построения палатки или шалаша. Книгой выживания научиться выживать. А веревку взять на всякий случай.