Сочинение на тему Я на необитаемом острове 3 вещи которые я бы взял и почему
Литература
Сочинение на тему Я на необитаемом острове 3 вещи которые я бы взял и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы взял с собой мачету, книгу выживания и крепкую веревку. Потому-что мачетой можно срубать листья для прохода, натачивать копья, срубать ветви для построения палатки или шалаша. Книгой выживания научиться выживать. А веревку взять на всякий случай.
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