В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? зИмующ??е, сИницы, зазвЕнели, кОлокольчики, весЕло,вОробьи, возврАщаются, снЕгири.
Русский язык
В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? зИмующ??е, сИницы, зазвЕнели, кОлокольчики, весЕло,вОробьи, возврАщаются, снЕгири.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверяемые: ЗазвЕнели-звон(чередование корней), КОлокольчики-кОлокол, ВесЕло-весЕлье, ВозврАщаются-возврАт. Непроверяемые: ЗИмующие, СИницы, ВОробьи, СнЕгири
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