Причины возвышенности Москвы
История
Причины возвышенности Москвы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Московские князья были более искусными политиками, налаживая отношения с ордынскими ханами. 2. Московские князья увеличивали свои владения любыми способами. 3. Получали с помощью подкупов ярлык на великое княжение. 4. К богатым и щедрым князьям тянулись бояре из других княжеств. 5. Поддержка князей Русской православной церковью. 6. Удалось избежать дробления на более мелкие княжества. 7. Укреплению княжества способствовала Золотая Орда.
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