Причины возвышенности Москвы

Гость: Гость:

1. Московские князья были более искусными политиками, налаживая отношения с ордынскими ханами. 2. Московские князья увеличивали свои владения любыми способами. 3. Получали с помощью подкупов ярлык на великое княжение. 4. К богатым и щедрым князьям тянулись бояре из других княжеств. 5. Поддержка князей Русской православной церковью. 6. Удалось избежать дробления на более мелкие княжества. 7. Укреплению княжества способствовала Золотая Орда.