Задание а и в помогите пожалуйста
Русский язык
Задание а и в помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) хозяева, волки, средства, когти, локти, крылья, планеты, земли, вселенные. Б) столяр, портфель, арбуз, магазин, верба, котёнок, кастрюля, чудовище.
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