Задание а и в помогите пожалуйста

Русский язык
Задание а и в помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) хозяева, волки, средства, когти, локти, крылья, планеты, земли, вселенные. Б) столяр, портфель, арбуз, магазин, верба, котёнок, кастрюля, чудовище.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?
Ответить
Математика
Сравните числа попарно и проведите недостающие стрелки. Помогите пожалуйста!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
Ответить
История
Причины возвышенности Москвы
Ответить
Русский язык
В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а каких - непроверяемые? зИмующ??е, сИницы, зазвЕнели, кОлокольчики, весЕло,вОробьи, возврАщают...
Ответить
Русский язык
Среди пред­ло­же­ний 4−8 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным со­гла­со­ван­ным рас­про­странённым опре­де­ле­ни­ем. На­пи­ши­те номер этого п...
Ответить