У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?
Математика
У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:7=8(К) Ответ: У коли 8 карандашей
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