У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?

Математика

У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?

Автор: Гость