Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык
Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифрами или буквами?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1. Как христианская церковь относится к язычеству 2. Какие общие черты характерны для христианства Восточной и Западной Европы?
Ответить
Математика
Пожалуйста решите номер 10
Ответить
Математика
Вычислите значение выражения 9408-1428:42+(9*397-2753)*40
Ответить
Русский язык
Задание а и в помогите пожалуйста
Ответить
Математика
У Маши 56 цветных карандашей,что в 7 раз больше,чем у Кости.Сколько карандашей у Кос??и?
Ответить