Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифрами или буквами?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1. Как христианская церковь относится к язычеству 2. Какие общие черты характерны для христианства Восточной и Западной Европы?
Математика
Русский язык