Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык

Как написать по английски время 19 10 5 30 2 10 14 00 10 30 8 05 7 15 7 00 22 55 21 50 20 45 15 20 16 25 17 30 18 35 19 40 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость