Решите это: (log_3 (7) +2) * log_63 (3) = и это: (log_3^2 (3√6) - log_3^2 (√6))/log_3 (18) = Благодарю.

Математика

Решите это: (log_3 (7) +2) * log_63 (3) = и это: (log_3^2 (3√6) - log_3^2 (√6))/log_3 (18) = Благодарю.

Автор: Гость