Решите это: (log_3 (7) +2) * log_63 (3) = и это: (log_3^2 (3√6) - log_3^2 (√6))/log_3 (18) = Благодарю.
Математика
Решите это: (log_3 (7) +2) * log_63 (3) = и это: (log_3^2 (3√6) - log_3^2 (√6))/log_3 (18) = Благодарю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боже,это какой вообще класс,ужас какой-то
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