Употрибите предложение с обращением

Математика
Употрибите предложение с обращением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня, подай мне, пожалуйста, книгу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уровнение 35/x+5 = 7/15?
Ответить
Английский язык
Перевидите пожалуйста БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА 1. Это человеческое сообщество исчезло в ??рошлом веке. 2. Почему ты выбрал этот иностранный язык для из...
Ответить
Обществознание
Каковы на ваш взгляд причины,влияющие на численность и культуру народов? Подумайте,каким образом можно спасти малочисленные народы от исчезновения?
Ответить
Английский язык
The cat and its kittens fine dcnfdbnm вставить глагол
Ответить
Окружающий мир
Надо заменить условные знаки соответствующими словами
Ответить