Решите неравенство и запишите множество его целых решений [4Х+1]lt;7
Математика
Решите неравенство и запишите множество его целых решений [4Х+1]lt;7
Ответ(ы):
Гость:
I4x+1I < 7 1. 4x+1<7 4x<6 x<6/4 x<1.5 2. -(4x+1)<7 -4x-1<7 4x>-1-7 4x>-8 x>-8/4 x>-2 -2<x<1.5 Целые решения неравенства: х=(-1;0;1)
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