Решите номер 2..... пожалуйста..... мне очень надо...
Математика
Решите номер 2..... пожалуйста..... мне очень надо...
Ответ(ы):
Гость:
25+28=53% мужчины и женщины 100-53=47% дети 940:(47/100)=2000 человек всего 2000*(25/100)=500 чел. мужчины
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