Решите номер 9. Есть вложение.

Алгебра
Решите номер 9. Есть вложение.
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Гость:
1 — -0,5(((подробное решение на фотке))))
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