Решите, очень прошу! срочно 1) 7/15x-50 3/4=19 1/4 2) 40-3/8x=35 1/2
Математика
Решите, очень прошу! срочно 1) 7/15x-50 3/4=19 1/4 2) 40-3/8x=35 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/15х-50 3/4=19 1/4 7/15х=19 1/4+50 3/4 7/15х=69 4/4 7/15х=70 х=70:7/15 х=70*15/7 х=10*15 х=150. 2)40 -3/8х=35 1/2 40-35 1/2=3/8х 4 1/2=3/8х 9/2:3/8=х х=9/2*8/3 х=3/1*4/1 х=12.
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