Решите плииз.только всё.к финишу движутся трое велосипидистов:Иван,Семён и Алексей. Иван отстал от Семёна на 200 м,Семён отстал от Алексея на 150 м.На сколько метров Алексей опередил Ивана?

Математика

Решите плииз.только всё.к финишу движутся трое велосипидистов:Иван,Семён и Алексей. Иван отстал от Семёна на 200 м,Семён отстал от Алексея на 150 м.На сколько метров Алексей опередил Ивана?

Автор: Гость