Решите плииз.только всё.к финишу движутся трое велосипидистов:Иван,Семён и Алексей. Иван отстал от Семёна на 200 м,Семён отстал от Алексея на 150 м.На сколько метров Алексей опередил Ивана?
Математика
Решите плииз.только всё.к финишу движутся трое велосипидистов:Иван,Семён и Алексей. Иван отстал от Семёна на 200 м,Семён отстал от Алексея на 150 м.На сколько метров Алексей опередил Ивана?
Ответ(ы):
Гость:
Алексей опередил Ивана на 150+200=300 метров.
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