Решите плиз очень срочно только В часть
Алгебра
Решите плиз очень срочно только В часть
Ответ(ы):
Гость:
B2: x1=6 x2=-6 b3: y1=3 y2=-3
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