В двух аквариумах 18 рыбок. В первом в 2 раза больше, чем во втором. Сколько рыбок в п??рвом аквариуме?
Математика
В двух аквариумах 18 рыбок. В первом в 2 раза больше, чем во втором. Сколько рыбок в п??рвом аквариуме?
Ответ(ы):
Гость:
Если стоит в 2 раза больше ты должен(должна) : или * в этом случай надо умножать. То есть 1) 18*2=36
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